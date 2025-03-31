Инновационный криогенный контейнер создали в Балашихе

Ведущий российский разработчик криогенных технологий, АО «Криогенмаш» из Балашихи, успешно прошел процедуру одобрения в Российском морском регистре судоходства для своего новейшего изделия — контейнера-цистерны HELIUM CM 42. Этот контейнер предназначен для безопасного временного хранения и транспортировки охлаждённого жидкого гелия различными видами транспорта.

Экспертная комиссия РС тщательно изучила техническую документацию и подтвердила, что проект, созданный инженерами «Криогенмаша», полностью соответствует действующим нормативам Российского морского регистра, а также международным требованиям и стандартам в сфере перевозки опасных грузов.

«Одобрение Регистром проекта криогенного контейнера-цистерны — важный шаг в развитии отечественных криогенных технологий в сфере транспортировки грузов», — отметил Георгий Бедрик, заместитель генерального директора РС.

Отличительной особенностью контейнера-цистерны HELIUM CM 42 является его способность безопасно перевозить и хранить до 4540 килограммов охлажденного жидкого гелия при сверхнизкой температуре в минус 269 градусов по цельсия. Уникальность конструкции достигается за счет применения высокоэффективной вакуумно-многослойной изоляции с азотным экранированием.

Впервые в практике создания подобных контейнеров HELIUM CM 42 будет оборудован инновационной телеметрической системой ЦГВ-1, разработанной специалистами «Криогенмаша». Данная технология позволит в режиме реального времени контролировать ключевые параметры эксплуатации контейнера и передавать полученные данные на специализированную серверную инфраструктуру для последующего анализа. В рамках государственной программы по цифровизации транспортного комплекса России и развитию цифровой логистики Российским морским регистром было выдано Свидетельство о типовом одобрении на данную систему телеметрии.