Инновационный комплекс для агрохимических исследований построят в Черноголовке

В Черноголовке завершается строительство самого крупного в России научного комплекса, где будут проводить исследования в области защиты растений от вредителей и болезней. Общая территория предприятия составит почти семь гектаров, а площадь главного корпуса превысит 25 тысяч квадратных метров.

В биологическом кластере будет работать высокотехнологичное оборудование, включая специальные камеры с искусственным климатом китайского производства, предназначенные для выращивания экспериментальных растений.

Химические лаборатории центра займутся разработкой эффективных препаратов для сельского хозяйства, что позволит значительно повысить урожайность и качество отечественной агропродукции.

Отдельного внимания заслуживает комплекс «Биотрон» площадью три тысячи квадратных метров, где можно будет воспроизвести климатические условия любых регионов мира для круглогодичных исследований.

Инфраструктура объекта включает свыше 500 вентиляторов, собственную котельную, очистные сооружения и специальные резервуары для безопасной утилизации химических отходов.

Строительство началось в 2022 году. Общий объем инвестиций в проект составил восемь миллиардов рублей. Все этапы проходили под строгим контролем специалистов Главгосстройнадзора Московской области, обеспечивших полное соответствие объекта проектным решениям и нормативным требованиям.