Инновационные лифты из Серпухова установили в 6 регионах России

Инновационные лифты Серпуховского завода установили в шести регионах России. Как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, умные лифты работают не только в Подмосковье, но и в Краснодарском крае, Тюменской области, Республике Татарстан, Адыгее и Карачаево-Черкесии.

Флагманскую модель завода разработали совместно со студией Артемия Лебедева. Лифты оснащены современными цифровыми технологиями: система распознает внешний вид пассажиров, подстраивает цвет подсветки под их одежду и отображает на дисплее прогноз погоды, новости и биржевые котировки.

Как рассказал заместитель генерального директора по развитию СЛЗ Дмитрий Захаров, инновационный лифт представили весной 2024 года, тогда же началось серийное производство. Сейчас умные лифты работают уже в семи жилых комплексах страны.

Наибольшее количество кабин установлено в Тюменской области — около 29% всех поставок, на втором месте — Краснодарский край с 27%, где лифты работают в Краснодаре и Новороссийске. Еще примерно 24% кабин установлены в Казани, а оставшиеся — в Подмосковье, Адыгее и на Северном Кавказе.

