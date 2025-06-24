Инновационное производство российской спецтехники запустят в Солнечногорске

В Солнечногорске появится современное машиностроительное производство, которое будет ежегодно выпускать до трех тысяч единиц техники. Компания «Грюнвальд», ставшая резидентом индустриального парка «Есипово», уже получила разрешение на строительство завода площадью свыше 6,5 тысячи квадратных метров.

Новое предприятие займется производством разнообразной спецтехники — от магистральных и самосвальных полуприцепов до контейнеровозов, рефрижераторов и сельскохозяйственного оборудования. Эта продукция востребована в различных отраслях, включая строительство, междугородние перевозки, логистику и агропромышленный комплекс.

Особенностью завода станет использование передовых технологий — автоматизированных сварочных линий, роботизированных участков обработки металла и современных покрасочных камер.

Запуск производства запланирован на 2026 год. Завод создаст около 100 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.