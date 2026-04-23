Инновации в реабилитации: компания из Подмосковья представит новый коленный модуль

На международной выставке «Интеграция» в Москве компания «МЕТИЗ» из подмосковного Щелково продемонстрировала свои последние достижения в области протезирования. Сотни стендов представили инновации для реабилитации и ухода за людьми с ограниченными возможностями здоровья, но стенд «МЕТИЗ» выделялся особой популярностью.

Компания «МЕТИЗ» производит широкий спектр комплектующих для протезирования, включая углепластиковые стопы, бионические кисти и высокотехнологичные коленные модули. Благодаря собственному конструкторскому бюро и десяткам патентов предприятие способно выпускать более 100 тысяч изделий в год. Посетители выставки могут не только ознакомиться с ключевыми разработками, но и получить представление о развитии российской индустрии протезирования.

Главной гордостью компании является гидравлический коленный модуль с электронным управлением. Бренд-директор Александр Бовкун отмечает, что электронные модули отвечают всем стандартам современного активного человека. Модуль адаптируется к различным сценариям движения, включая ровный шаг, подъем, спуск и нагрузку, подстраиваясь под пользователя в режиме реального времени. Это позволяет человеку тратить меньше сил на ходьбу и не бояться неровностей на дороге. Заряда модуля хватает на двое суток активного использования, а степень защиты IP68 делает его идеальным выбором для активного образа жизни.

Генеральный директор компании Александр Орлов подчеркнул, что участие в выставке «Интеграция» — это не только демонстрация продукции, но и возможность обменяться опытом с профессиональным сообществом и получить обратную связь от пользователей.