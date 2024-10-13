Инклюзивный забег на 400 метров «Круг добра» прошел в Красногорке

На лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске прошел забег в рамках социального проекта «Национальный триатлон». Все желающие преодолели «Круг добра» — дистанцию по периметру спортивного объекта на 400 метров.

Все желающие смогли принять участие в «Национальном триатлоне» и получить дипломы на память.

«Это инклюзивный фестиваль. Сегодня у нас будет бег, северная ходьба, турнир по мини-футболу. Основная задача того, что мы делаем, — это создать такое пространство для детей, где мы можем объединить воспитанников из школ-интернатов, из общества инвалидов, из обычных образовательных и других учебных заведений, для того чтобы они научились дружить», — рассказал директор благотворительного фонда «Развитие общественно значимых инициатив» Андрей Гришин.

«Национальный триатлон» проводится в Красногорске уже в шестой раз. Здесь есть лазертаг, единоборства, акробатика и мини-футбол, а в перерывах между состязаниями — викторины, конкурсы и флешмобы.

«Это возможность и спортивно посоревноваться, и культурно развлечься. Здесь есть различные активности для детей. Администрация городского округа активно содействует в проведении данных мероприятий и старается, чтобы их было больше и больше в нашем городском округе», — отметил начальник отдела спортивно-массовой работы управления по физической культуре и спорту Валентин Олехнович.

Специалисты учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям представили свой стенд. Они обучили участников навыкам оказания первой медицинской помощи. Также работала полевая кухня, а дети познакомились с дружелюбными собаками-ньюфаундлендами, которые трудятся в «Водном патруле» и всегда готовы прийти человеку на помощь.

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