Инклюзивный проект в Химках победил во всероссийском конкурсе

Разработанный в Химках инклюзивный проект «Касаясь искусства» вошел в топ-10 лучших инициатив федеральной программы «Капитаны культуры» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Его руководителем выступила директор картинной галереи имени Горшина Марина Самбур.

Инклюзивный проект позволяет людям с нарушением зрения знакомиться с музейными экспонатами через тактильное восприятие. Посетители могут прикасаться к предметам, что делает культурное пространство открытым для всех.

«Мы стремимся сделать искусство доступным для каждого, независимо от физических возможностей. „Касаясь искусства“ подтверждает его значимость и открывает новые перспективы для развития инклюзивных инициатив», — отметила Марина Самбур.

Проект «Касаясь искусства» получит дополнительную поддержку, что позволит расширить аудиторию и внедрить новые форматы.

Программа «Капитаны культуры» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и направлена на развитие управленческих компетенций в сфере искусства, внедрение инновационных подходов в культурных учреждениях.