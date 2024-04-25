Инклюзивный мастер-класс по бадминтону и петанку проведут в Лобне | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 17:07 Инклюзивный мастер-класс по бадминтону и петанку проведут в Лобне Медиасток.рф

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Лобненский лесопарк приглашает жителей города на увлекательный мастер-класс по бадминтону и петанку. Мероприятие состоится 27 апреля.

Встреча пройдет в рамках инклюзивного проекта «Мини-футбол с особенными детьми», и в ней примут участие как участники проекта — дети и их родители, так и все активные горожане, желающие освоить эти виды спорта.

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Мастер-класс предоставит уникальную возможность не только научиться основам бадминтона и петанка под руководством опытных инструкторов, но и провести время на свежем воздухе, наслаждаясь природой лесопарка и приятной компанией единомышленников.

Для участия в мастер-классе необходима предварительная запись. Все желающие могут зарегистрироваться, оставив комментарий под постом в телеграм-канале проекта «Мини-футбол с особенными детьми».

Мероприятие начнется в 13:00.

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