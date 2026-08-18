Инклюзивный фестиваль по выполнению нормативов ГТО пройдет в Серпухове 5 сентября

Первый физкультурный фестиваль для участников боевых действий «Герои Отечества» состоится 5 сентября на территории спортивной базы «Лесная опушка» в деревне Лужки под Серпуховым. Мероприятие соберет ветеранов и всех желающих проверить физическую подготовку при выполнении нормативов комплекса ГТО.

Программа спортивного праздника включает как стандартные, так и адаптированные упражнения. Это позволит участвовать людям с ограниченными возможностями здоровья и разным уровнем подготовки. Организаторы подчеркивают, что событие призвано объединить единомышленников и поддержать участников боевых действий.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на официальном портале ГТО и заполнить электронную анкету. Прием заявок завершится 31 августа. Спортивный фестиваль пройдет в рамках реализации федеральной программы по развитию спорта.