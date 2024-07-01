Инклюзивные соревнования по подводному спорту прошли в Истре

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Глебовский» в Истре прошли инклюзивные соревнования по подводному спорту «Мы вместе». Участие в турнире приняли 20 пловцов.

Соревнования состояли из двух частей: статическая задержка дыхания и динамическое апноэ в классических ластах — это плавание под водой с задержкой дыхания. Участников поделили на разные возрастные группы от самых маленьких до старших.

Отличился на соревновании Павел Кущенко. Он победил сразу в двух номинациях: задержал дыхание на две с половиной минуты, а в ластах погрузился на 125 метров. Своим нырком Павел Кущенко почти почти побил мировой рекорд, для этого не хватило всего девять метров.

Вторым среди молодых людей стал Николай Нелюбов. Первое место у девушек в дисциплине по статической задержке дыхания взяла Марина Исмаилова, а серебро с минимальным отрывом взяла Таисия Чабукиани.

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