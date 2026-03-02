Инклюзивную гонку для детей организовали в Ивантеевке

В Ивантеевке на стадионе «Труд» прошла детская гонка «Лыжня здоровья». Участниками стали юные спортсмены и дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до одиннадцати лет.

Соревнования организовал шестикратный чемпион Паралимпийских игр Сергей Шилов. Гонку проводят уже больше десяти лет в рамках проекта фонда «Единая Страна». На старт выходят все желающие, для многих это первый серьезный шаг в спорте.

«Мы ждем всех, кто хочет попробовать свои силы. Здесь нет строгих требований — главное желание и поддержка», — отметил Сергей Шилов.

Атмосфера на трассе объединила соперничество и дружеское участие. Для детей гонка стала возможностью проверить себя и почувствовать уверенность.

«Лыжню здоровья» сегодня принимают уже в девяти регионах России. К Подмосковью, Татарстану и Удмуртии присоединились Сахалин и Камчатка.

Организаторы уверены: для кого-то из участников этот старт станет началом большого пути. Возможно, именно здесь начинаются истории будущих чемпионов.