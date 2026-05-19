Инклюзивная акция прошла в картинной галерее в Химках

18 мая в честь Международного дня музеев в Химкинской картинной галерее имени С. Н. Горшина состоялась просветительская акция «Искусство как чувство». Главное отличие мероприятия — экскурсия в полной темноте.

Посетители изучали тактильные репродукции и пространство галереи с помощью осязания. Цель проекта — сделать культурное наследие более доступным и подарить необычный опыт всем гостям, в том числе людям с нарушениями зрения.

Тактильные макеты четырех произведений разных жанров, созданные специально для галереи в рамках гранта благотворительной программы «Особый взгляд», подготовили для гостей. Среди них были пейзаж «Зимний вечер» Алексея Саврасова, марина «Крым. Парусник на море» Льва Лагорио, интерьер «Гостиная дома Трубецкого» Василия Кучумова и батальный жанр «Бой Пересвета с Челубеем» Василия Пшеничникова.

Благодаря тактильным копиям посетители не просто «видели» картины — они прочувствовали их: ощутили фактуру мазков, уловили настроение пейзажа и погрузились в атмосферу морского бриза. Гости воспринимали экспозицию через осязание, слух и обоняние, не полагаясь на зрение.

«Данная акция не просто знакомит жителей с искусством в новом формате, но и решает важную социальную задачу — делает культуру доступной для всех, включая людей с инвалидностью по зрению», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Акция «Искусство как чувство» — часть пути к инклюзивности в культурной сфере. Организаторы считают, что подобные мероприятия станут традицией и будут проводиться в других музеях России. Экскурсия прошла при поддержке благотворительной программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт».