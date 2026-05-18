Инициативы жителей учтут при благоустройстве парка в Химках

18 мая в Химках прошла встреча главы округа Инны Федотовой с жителями Старых Химок. Участники обсудили предложения по благоустройству парка «Два берега» и прилегающей территории.

В округе продолжается работа по развитию общественных пространств в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Одним из ключевых направлений остается парк «Два берега» в Старых Химках, где планируют учесть предложения жителей при дальнейшем благоустройстве.

На встрече жители представили ряд идей по улучшению территории. Среди них установка беседки возле детской площадки, расширение набережной, организация дополнительного освещения и монтаж ограждений. Также обсуждалось состояние пешеходных маршрутов, включая технический мост с теплотрассой, которым пользуются жители жилого комплекса «Правый Берег».

«Обсуждение благоустройства парка „Два берега“ это возможность создать удобное и безопасное пространство для жителей. Мы готовы рассматривать каждую инициативу и совместно работать над их реализацией», — сказал лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

Глава городского округа Химки Инна Федотова подчеркнула, что все поступившие предложения будут проработаны и учтены при планировании работ.

«Ключевое решение заключается в установке беседки у детской площадки для удобства семей с детьми. Также поступили предложения по расширению набережной, установке ограждений и улучшению освещения. Все вопросы будут рассмотрены, а инициативы жителей приняты в работу», — отметила она.

Работа по развитию городской среды в Подмосковье продолжается в рамках региональных программ. Власти округа подчеркивают, что благоустройство общественных пространств остается одним из приоритетов.