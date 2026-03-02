Инициативы предпринимателей обсудили на встрече в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В коворкинг-центре «Альянс» прошло очередное заседание рабочей группы по развитию предпринимательства. Бизнесмены округа представили свои идеи и обсудили вопросы ведения коммерческой деятельности.

Встречу провел первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик. Среди приглашенных оказался основатель проекта «Форест Анд» Андрей Жестерев. Его компания занимается промышленной пропиткой древесины в автоклавах. Технология повышает стойкость материала к влаге, солнцу и перепадам температур.

Предприниматели уже помогли восстановить понтонный мост на озере Бездонное. В ближайших планах — создать площадку для выгула собак в микрорайоне Тимоново и наладить выпуск огнеупорных древесных материалов.

«Мы хотим помочь бизнесу с земельными и дорожными вопросами, разъяснить меры поддержки и расширить рынки сбыта, — отметил Кирилл Типографщик. — Пример компании „Форест Анд“ показывает, что бизнес способен совмещать коммерческие цели и социальные инициативы».

Заседания рабочей группы проходят каждый месяц. Узнать подробнее о мерах поддержки можно по адресу: улица Тельнова, дом 3/2, или по телефону: +7-926-457-00-96.