Инициативу по ограничению продажи вейпов поддержали в Воскресенске

В Подмосковье ужесточат контроль за оборотом электронных сигарет. Эксперты и детский омбудсмен поддержали предложения «Единой России» по ограничению торговли вейпами в регионе.

Депутаты партии выступили с инициативой запретить продажу вейпов рядом со школами, детскими лагерями, зонами отдыха, спортивными стадионами, студенческими общежитиями и организациями соцобслуживания. Еще одно предложение — ввести обязательное лицензирование торговли такой продукцией.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что вейпы несут большую угрозу для детей и подростков, чем обычные сигареты.

«Речь идет о будущем поколении и его здоровье. Во многих странах уже запретили вейпы для несовершеннолетних. Они содержат высокий уровень никотина, к которому детский организм привязывается мгновенно. Известны случаи, когда у подростков, куривших вейпы, деформировались легкие настолько, что потребовалась трансплантация», — отметила омбудсмен.

В аппарате детского омбудсмена также указали на резкий рост заболеваемости синдромом EVALI — поражения легких, связанного с вейпингом. За последний год среди подростков 14–17 лет он вырос почти на 300 процентов.

Секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин подчеркнул, что регион намерен использовать все доступные инструменты для ограничения распространения вейпов.

«Мы прекрасно понимаем, что запретить полностью торговлю вейпами на федеральном уровне пока не представляется возможным. Однако, исходя из реалий Подмосковья, мы должны использовать все доступные региональные инструменты, чтобы ограничить их распространение», — заявил он.

В конце января этого года Госдума поддержала законопроект об увеличении штрафов за продажу несовершеннолетним сигарет, вейпов и кальянов. Для юридических лиц максимальная сумма составит два миллиона рублей.