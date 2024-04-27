Андрей Воробьев: Подмосковье представило 11 инициатив по цифровизации услуг в России | 360°

Важное 27 апреля 2024, 16:24 Андрей Воробьев: Подмосковье представило 11 инициатив по цифровизации услуг в России Глава Подмосковья выдвинул 11 инициатив по цифровизации в России Медиасток.рф

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Цифровизация стремительно развивается в Подмосковье: все больше сервисов переводят в онлайн, облегчая услуги. Благодаря этому снижается число очных визитов МФЦ. За год обращений в электронном формате стало почти на 4,5 миллиона больше, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Подмосковные «Госуслуги» — современный портал, предлагающий жителям многообразие опций. Через «цифровое окно» подают уже 98% всех заявлений.

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Об этом Воробьев рассказал на заседании комиссии Госсовета по теме «Коммуникации, связь и цифровая экономика», прошедшем под руководством помощника президента Игоря Левитина.

В Московской области по цифровизации внедрено уже 10 основных моментов. И еще 11 — то, что предлагаем реализовать совместно с правительством России. Андрей Воробьев

Он представил 11 предложений для включения в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация», который сейчас находится в разработке.

«В послании нашего президента отдельными блоками выделены важность, необходимость и удобство цифровой трансформации. Всем этим мы занимаемся. Насколько успешно — оценят жители, которые пользуются сервисами. Ну и мы крайне заинтересованы, чтобы в национальный проект тоже вошли наши предложения», — сказал Андрей Воробьев.

На примерах

Одна из озвученных инициатив касается онлайн-услуг Росреестра для юридических лиц. Предлагается законодательно оставить им возможность регистрировать недвижимость в электронном виде.

Такие регистрации проходят в 2,5 раза быстрее, чем бумажные, что комфортнее для бизнеса. Подобный сервис еще больше разгрузит офисы МФЦ.

Подмосковье и Москва совместно планируют запустить проект по цифровым профилям мигрантов. Это электронные карты с чипом, где будут хранить полные данные человека, включая медицинское освидетельствование. Эта функция поможет оперативно выявлять и выдворять нарушителей.

Инициативы касаются и создания цифровых архивов, электронной системы отчетов, информирования о судебных решениях онлайн, а еще сфер ЖКХ, экологии и газовой безопасности.

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