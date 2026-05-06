Компания «Инитиум-Фарм» в Домодедове наладила экспорт при поддержке Подмосковья

Компания «Инитиум-Фарм», занимающаяся производством натуральных препаратов на основе терпенов пихты сибирской и парафармацевтических продуктов, успешно вышла на международный уровень при поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, компания заключила дебютный экспортный контракт и осуществила отправку первой партии биологически активных добавок в Кыргызстан.

Руководитель экспортного направления компании «Инитиум-Фарм» Константин Волков сообщил, что в рамках контракта были отгружены два препарата: «КардиоОрганик» и «ВитаТерпен Актив». Первый препарат предназначен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений метаболизма, а второй — для защиты и восстановления печени.

«Инитиум-Фарм» закрепила договоренности с новым партнером, приняв участие в межрегиональной бизнес-миссии в Казани, организованной Фондом поддержки ВЭД МО. В ходе мероприятия представители компании познакомились с потенциальными партнерами из Казахстана, Армении и Турции, с некоторыми из них ведутся переговоры о будущих экспортных соглашениях.

В апреле 2026 года «Инитиум-Фарм» представила свою продукцию на выставке TIHE 2026 в Ташкенте, где заняла место на коллективном стенде Московской области. Константин Волков отметил, что компания планирует продолжать укреплять свои экспортные позиции и стремится выйти на рынки стран Евразийского Союза и СНГ, а также рассматривает возможность освоения рынков Китая, Турции, Вьетнама, ОАЭ и Индии.

