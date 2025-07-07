Инфраструктуру Павловской Слободы обновят в Истре

В муниципальном округе Истра приступили к реализации масштабного плана по обновлению инфраструктуры Павловской Слободы. Ранее глава округа Татьяна Витушева посетила населенный пункт, по итогам чего был сформирован перечень работ из 41 пункта.

Уже приведены в порядок участки у образовательных учреждений. Так, рядом с новой Павло-Слободской школой началось обустройство тротуара вдоль улицы Октябрьская — это предложение было озвучено родителями учеников. Его реализацией занимается учреждение «Мосавтодор». Также будет рассмотрена возможность изменить схему дорожного движения возле школы в связи с необходимостью переноса КПП. Одновременно готовятся обращения в региональное Министерство транспорта с просьбой установить шумозащитные экраны вдоль дороги от лицея имени Долгих до Новорижского шоссе.

Особое внимание уделяется состоянию дворов, пешеходных маршрутов, спортивных зон и парковых территорий. Рассматриваются предложения по ремонту дорожного покрытия на улице Комсомольская, по замене натурального газона на искусственный на стадионе и продолжению благоустройства тротуаров в деревне Черная.

Параллельно прорабатываются меры по снижению транспортной нагрузки в Ивановском: инициировано обследование моста через реку Беляна с целью ограничения движения тяжелой техники.

Работы ведутся при участии профильных ведомств и ресурсоснабжающих организаций. Все предложения и обращения жителей учитываются при планировании следующих этапов.