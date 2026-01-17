Инфраструктуру хирургического стационара обновили в Серпуховской больнице

В рамках текущего ремонта и регионального проекта «Здоровое Подмосковье» в стационаре открыли новый травматологический пункт. Также обновлено диагностическое оборудование и проведен капитальный ремонт рентгеновских кабинетов.

Новый травматологический пункт оснащен перевязочной, зоной ожидания и помещением для медицинского персонала. Перепланировка позволяет разделить потоки пациентов: первичный прием лиц с травмами и их оформление на госпитализацию теперь проходят отдельно от общего потока хирургических больных.

Диагностическая служба стационара получила два новых цифровых рентгеновских аппарата, заменивших устаревшее оборудование в основном кабинете и травмпункте. Новая техника работает без использования пленки, что сокращает время исследований и снижает лучевую нагрузку на пациентов.

Параллельно с установкой оборудования проведен капитальный ремонт рентгеновских кабинетов, включая замену специализированных защитных панелей.