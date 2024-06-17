Информационный сервис по борьбе с борщевиком запустили в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Ликвидация борщевика Сосновского ведется во всех муниципалитетах. Посмотреть участки борьбы с самым опасным сорняком теперь можно на интерактивной карте.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что любой контакт человека с растением опасен. Яд проникает через одежду, а сок и пыльца цветущего растения токсичны. При попадании на кожу они вызывают сильные ожоги.

Жителей и гостей Московской области призывают соблюдать меры предосторожности и избегать контакта с борщевиком.

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