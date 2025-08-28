Информационные щиты обновили во дворах Истры

Информационные щиты служат местом размещения объявлений управляющей компании, сообщений о проведении собраний собственников, предупреждений о возможных авариях и ремонтных работах, именно поэтому необходимо ремонтировать или заменять их регулярно.

Так, за прошлую неделю провели подобные работы в деревне Никулино у дома №1, в поселке Северный также у первого дома и №24, а еще на улице Мира. В деревне Бужарово обновили сразу три информационных щита, а в поселке Гидроузла им. Куйбышева их отремонтировали у домов №9, 18, 27, 30. Финальной локацией стала деревня Алехново, там заменили два объекта.

Регулярный осмотр и своевременный ремонт информационных щитов помогают поддерживать порядок и информированность жильцов, обеспечивая комфортные условия проживания и предотвращая возможные аварийные ситуации.