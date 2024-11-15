Информационные работники Подмосковья прошли обучение по цифровизации

Подмосковные специалисты приняли участие в обучении информационных сотрудников в Сочи, которые организовал Центральный комитет профсоюза работников здравоохранения России. Участникам показали примеры качественного взаимодействия с аудиторией в социальных сетях.
«В рамках обучения мы со специалистом Обкома Алиной Кашиной представили свои наработки по цифровизации профсоюзной деятельности и рассказали об успехах в построении информационной работы. Наши новости собирают высокий охват в информационном поле, который нередко достигает около двух миллионов», — рассказал заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Виталий Еременко.
После обучения все участники получили сертификаты о прохождении курса.
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