Информационную стелу о кедровой аллее установят в Наро-Фоминском округе

Установка стелы в деревне Головково запланирована в мае, в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кедровая аллея стала данью памяти, символом уважения и признания тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей страны.

Посадка кедровой аллеи недалеко от мартиролога, установленного в честь Героя России Веры Волошиной, выполнена по инициативе ветеранов из Кемерова, учащихся Лицея имени Веры Волошиной и жителей деревни в октябре 2024 года.

Это мероприятие стало объединяющим моментом для разных поколений. Каждое посаженное дерево олицетворяет не только память о Вере Волошиной, но и о тысячах героев, сражавшихся за нашу Родину.

Информационная стела послужит важным элементом в передаче наследия героев будущим поколениям, подчеркивая значимость аллеи как места для размышлений и патриотического воспитания. Кедры, растущие здесь, будут хранить память о героях и служить вечным символом мужества и стойкости нашего народа, напоминая всем о том, что мир и свобода — это ценности, за которые стоит бороться и которые необходимо беречь.