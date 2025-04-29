Информационную доску установили на фасаде дома ветерана в Волоколамском округе

Табличка «Здесь живет участник Великой Отечественной войны» появилась на одном из домов в деревне Судниково. Она посвящена почетному гражданину Волоколамского муниципального округа Виктору Дриго.

Событие провели в преддверии 80-летия Победы. В этом доме проживает сам ветеран.

На открытие приехали заместитель главы Волоколамского муниципального округа Евгений Смирнов, а также родственники и соседи Виктора Дриго.

«Установка таблички — не просто формальность, а знак глубокого уважения и благодарности поколению победителей, отстоявших мир и свободу. Память о Великой Отечественной войне — это святой долг каждого из нас, и такие таблички — один из способов сохранить эту память для будущих поколений», — прокомментировал Евгений Смирнов.

Сейчас Виктору Ивановичу 100 лет. Гостям он рассказал о фронтовых буднях, боевых товарищах и своей дальнейшей жизни.