Информационную беседу об услугах ЖКХ провели для молодежи в Лосино-Петровском

Активисты «Единой России» обучили молодежь оплате услуг ЖКХ в Лосино-Петровском. Они организовали семинар, на котором рассказали, как правильно читать квитанции, какие показатели нужно изучать и как избежать ключевых ошибок.

Участникам семинара — активистам «Молодой гвардии» — рассказали о том, как корректно интерпретировать квитанции за жилищно-коммунальные услуги, как производить расчеты и избежать недоразумений, связанных с оплатой.

Беседу провели депутат Лосино-Петровского городского округа Елена Нестерова и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин.

«Благодаря такому обучению молодежь смогла не только расширить свои знания в области жилищно-коммунального хозяйства, но и научилась применять их на практике, что позволило ребятам стать более компетентными и грамотными потребителями коммунальных услуг», — сказала Елена Нестерова.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».