Инфекционный фильтр-бокс обновят в поликлинике на улице Пушкина в Электростали

В Электростали на базе городской поликлиники № 1 проходит капитальная реконструкция фильтр-бокса. Это специализированный изолированный блок для приема граждан с признаками острых респираторных и инфекционных заболеваний.

Главный инженер Электростальской больницы Артем Бухтеев подчеркнул важность объекта: фильтр-бокс предназначен именно для пациентов, которые не должны пересекаться с общими потоками, чтобы не заражать плановых пациентов.

Обновление затронуло входную группу и все внутренние помещения здания.

«Проводится замена старой плитки, обустраивается новый пандус, переделывается скат кровли и ее покрытие, а также меняется входная дверь. На входе уложат противоскользящую плитку для удобства граждан. Внутри здания выполняется полная замена напольных, стеновых и потолочных покрытий, устанавливается новое освещение, радиаторы отопления, двери и окна. Кроме того, будет полностью переоборудован санузел, его расширят для маломобильных пациентов», — уточнил Артем Бухтеев.

Строители уже завершили демонтаж ветхих конструкций и перешли к черновой отделке со штукатурными работами и заливкой самовыравнивающегося пола. К финишному этапу бригада приступит ориентировочно через неделю.

Полностью завершить реконструкцию планируется осенью. График зависит от сроков поставки готовых заводских модулей, включая элементы входа, а также времени полного высыхания стяжки.

Сейчас площадку обслуживают три специалиста, но по мере наращивания объемов их количество возрастет до шести человек. Параллельно к процессу подключатся профильные бригады сантехников и электриков.