Инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба напомнила о важности репеллентов на природе

Врачи подмосковного НИКИ детства напомнили о важности использования репеллентов во время отдыха на природе. Это может уберечь от укуса клеща, который может быть переносчиком серьезного заболевания.

Среди заболеваний, которые передаются с укусом клеща медики выделили бабезиоз. Если не выявить его вовремя, то оно может перейти в хроническую форму.

По словам главы НИКИ Нисо Одинаевой, после укуса насекомого бактерия-возбудитель попадает в кровеносные сосуды, а затем - в кровь. Там бабезии размножаются и разрушают клетки.

«По своему течению бабезиоз напоминает малярию. Его основные симптомы: температура до 40 градусов в течение недели-двух, озноб, слабость, нарушениями пищеварения и аппетита, боль в животе и головная боль, а также гемоглобинурии (моча фиолетового цвета)», — рассказала она.

Диагностировать заболевание тяжело из-за низкой концентрации возбудителя в крови, поэтому для постановки диагноза историю пациента тщательно изучают.

Вылечить заболевание можно курсом антибиотиков, которые назначает врач. Как отметила инфекционист института Ольга Кандоба, инфекция может быть летальной для 1-2% населения, в частности для тех, у кого проблемы с иммунитетом.

«Если заболевание не лечить, то оно может привести к кровотечениям, нарушению функции почек, почечной недостаточности, отеку легких, а также разрыву селезенки», — добавила она.

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