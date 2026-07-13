Инфекционист НИКИ детства Кандоба назвала способы избежать «зуда купальщика»

В России, в том числе в Подмосковье, этим летом отмечают рост случаев церкариоза — заболевания, известного как «зуд купальщика». Врачи предупреждают, что особую опасность оно представляет для детей.

Болезнь развивается как аллергическая реакция на личинок паразитов, обитающих в водоемах, где живут пресноводные моллюски и водоплавающие птицы. Попадая на кожу человека, личинки пытаются проникнуть в ее верхние слои, вызывая выраженное раздражение. Детская же кожа отличается повышенной чувствительностью и меньшей толщиной.

У детей возникают множественные красные пятна, волдыри и нестерпимый зуд. Сама по себе сыпь, хотя и доставляет дискомфорт, неопасна, но сильные расчесы неизбежно приводят к микротравмам. Через эти раны в организм легко проникает вторичная бактериальная инфекция, вызванная стафилококками и стрептококками. Она вызывает гнойные воспаления на коже и требует длительного лечения антибиотиками. В зоне особого риска находятся дети-аллергики, а также пациенты с атопическим дерматитом.

Дополнительную угрозу создают водоемы с цветущей водой: активно размножающиеся сине-зеленые водоросли выделяют токсины, способные негативно воздействовать на нервную систему и печень ребенка.

Чтобы снизить вероятность заражения, врачи советуют отказаться от купания на необорудованных пляжах, в местах скопления водоплавающих птиц и в водоемах с признаками цветения воды.

Если ребенок все же искупался в таком месте, его следует как можно быстрее ополоснуть чистой проточной водой и тщательно вытереть полотенцем, чтобы удалить личинок с поверхности кожи.

При появлении сыпи, сильного зуда или других симптомов необходимо без промедления обратиться к педиатру.