Инфекционист из Дубны Стрибук напомнил о важности ранней диагностики ВИЧ

День борьбы со СПИДом весь мир традиционно отмечает 1 декабря. Инфекционист Дубненской больницы Павел Стрибук напомнил, что ранняя диагностика ВИЧ играет ключевую роль в борьбе с заболеванием.

В этом году главной темой информационной кампании стала защита прав человека под девизом «Выбирайте правильный путь — путь прав человека». Главная цель мероприятий — привлечь внимание общества к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Символом солидарности и надежды на будущее без СПИДа остается красная ленточка, которая призывает к поддержке и состраданию.

Распространение ВИЧ-инфекции по-прежнему остается серьезным вызовом для системы здравоохранения. По данным 2024 года, в Подмосковье тестирование на ВИЧ прошли 2,2 миллиона человек, что на 255 тысяч больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о растущем внимании к проблеме и необходимости информирования населения.

Павел Стрибук отметил, что каждый житель может обратиться в инфекционный кабинет поликлиники, где анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование, получить консультацию врача и узнать свой ВИЧ-статус.

«Ранняя диагностика позволяет вовремя начать лечение, что помогает сохранить активный и полноценный образ жизни», — подчеркнул специалист.

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