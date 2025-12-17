Индустриальный парк построят в селе Софьино к концу 2029 года

В селе Софьино в городском округе Раменское возведут индустриальный парк «Баланс». Соответствующее разрешение уже выдал Главгосстройнадзор Московской области.

Получить необходимые документы компании «Петро Сервис» помогли сотрудники Центра содействия строительству Московской области.

Индустриальный кластер поэтапно возведут на площади 4,5 гектара. Он будет состоять из четырех корпусов площадью 25 тысяч квадратных метров, предназначенных для объектов с повышенными требованиями к безопасности, автоматизации, а также эффективности.

Там можно будет устанавливать необходимый климатический режим. Кроме того, на объекте появятся современные системы вентиляции и видеонаблюдения.

Возле зданий обустроят парковку для грузовиков, а в корпусах установят автоматические промышленные ворота.

Застройщик планирует инвестировать в проект до полутора миллиардов рублей. Там создадут около 200 рабочих мест.

Кластер планируют построить до конца 2029 года.