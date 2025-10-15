Индустриальный парк «Милованов» в Балашихе пополнился новыми резидентами

Российская компания «Апиценна», известная своим высокотехнологичным производством ветеринарных препаратов, объявила о вступлении в число резидентов индустриального парка «Милованов», расположенного в Балашихе. В рамках этого сотрудничества «Апиценна» планирует разместить на своей площадке склад ветеринарной продукции, что позволит значительно оптимизировать логистику и улучшить условия для работы с клиентами.

Общая площадь нового объекта резидента составит 4 тысячи квадратных метров. Реализацией этого проекта занимается девелоперская компания «Реалитек», которая известна своими успешными проектами в области создания современных промышленных и логистических комплексов.

Генеральный директор компании «Апиценна» Олег Бардадын подчеркнул важность этого шага для дальнейшего развития компании на российском и международном уровнях.

«Индустриальный парк имеет отличное расположение, что позволяет оперативно доставлять продукцию потребителям, минимизировать транспортные расходы и эффективно взаимодействовать с партнерами. Благодаря этому мы сможем увеличить производительность, снизить издержки и предложить покупателям лучшие условия сотрудничества. Мы благодарны девелоперской компании „Реалитек“ за качественную реализацию проекта „Милованов“» — отметил Олег Бардадын.

Индустриальный парк «Милованов» в Балашихе представляет собой масштабный проект общей площадью 117 гектаров, который нацелен на развитие промышленности и создание новых рабочих мест. На его территории планируется создать около 2 500 рабочих мест.