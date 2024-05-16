Индустриальные парки Подмосковья привлекли еще 47 резидентов | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 16:20 Индустриальные парки Подмосковья привлекли еще 47 резидентов Пресс-служба Мининвеста МО

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С начала года резидентами особых экономических зон и индустриальных парков Подмосковья стали более 50 компаний. Об этом на заседании Мособлдумы рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Общий объем инвестиций в проекты новых резидентов индустриальных парков составит 3,8 миллиарда рублей. На предприятиях смогут трудоустроиться более 700 жителей региона. Также новыми инвесторами пополнились и подмосковные ОЭЗ. В этом году это уже шесть компаний, которые создадут свыше 200 рабочих мест. Суммарный объем инвестиций в проекты — 592 миллиона рублей», — сообщила Зиновьева.

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В Подмосковье работают 69 индустриальных парков и пять особых экономических зон. Их заполняемость составляет 87,5% и 22% соответственно.

Импортозамещение — по-прежнему один из приоритетов в экономике, напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Инвестблок подмосковного правительства продолжает активную работу по привлечению новых инвесторов.

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