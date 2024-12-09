Индустриальные парки Балашихи создали 11 тысяч новых рабочих мест за 9 месяцев

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил Балашиху с рабочим визитом. Вместе с главой округа Сергеем Юровым он осмотрел два индустриальных парка — Милованов и Демидов, отметив, что всего в городе функционируют пять промышленных зон.

«Сейчас на территории Московской области 70 индустриальных парков, которые на общей площади 3,5 тысячи гектаров собрали более 1,4 тысячи предприятий. Самое главное, что это рабочие места — сотни тысяч по всей Московской области, и, естественно, рост налоговой базы», — уточнил Брынцалов.

Спикер подчеркнул, что на территории индустриальных парков внедряются современные подходы, включая благоустройство и создание комфортных условий для инвесторов. Он отметил, что в Балашихе за девять месяцев было создано более 11 тысяч рабочих мест, а прирост налоговых поступлений способствует увеличению бюджета города.

Первым осмотрели крупнейший в округе индустриальный парк Милованов. Руководитель компании Астерра Александр Мирошников пояснил, что парк предлагает разнообразные возможности для резидентов: можно либо приобрести участок и построить производство, либо получить готовое здание. Основными производствами в парке являются металлообработка, швейное, текстильное и красочное производство.

По его словам, среди резидентов есть как малые и средние предприятия, так и крупные проекты, например, компания «Апиценна», которая планирует построить складской комплекс с инвестициями в 417 миллионов рублей, создав 50 рабочих мест.

Затем Игорь Брынцалов посетил индустриальный парк Демидов, где его встретил генеральный директор управляющей компании Юрий Илюшкин. В парке работают 16 резидентов, шесть из которых уже ведут производство.