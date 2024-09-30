«Заметный шаг». Андрей Воробьев — о пяти новых индустриальных парках Подмосковья
Андрей Воробьев: 5 новых индустриальных парков построят в Подмосковье
Еще пять индустриальных парков построят в Подмосковье, сообщил Андрей Воробьев. Их откроют на важных для развития экономики территориях. Привлечение перспективных компаний-резидентов — одна из основных задач.
«Тема экономического развития, привлечения резидентов всегда была крайне важна для нас. Понятно, что и в 2014 году, и особенно после 2022-го все компании, вся финансовая система испытывают серьезную нагрузку и ограничения», — сказал Андрей Воробьев.
Макроэкономическая ситуация, по его словам, также требует очень внимательно поддерживать малые, средние и крупные предприятия.
Мы приняли очень заметный шаг по строительству пяти индустриальных парков. Они расположены на разных территориях.
Андрей Воробьев
Речь идет о больших промышленных парках, где инфраструктура будет уже полностью готовой для запуска новых производств.
Компаниям останется арендовать помещение и начать развитие своих проектов.
«Глав тех городских округов, которые пока что не имеют заметных проектов в части привлечения инвесторов, прошу обращать на это свое внимание. Так же, как и на знакомство, дружбу с резидентами, которые являются владельцами компаний или вынашивают планы по реализации того или иного проекта», — подытожил губернатор.
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