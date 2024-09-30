«Заметный шаг». Андрей Воробьев — о пяти новых индустриальных парках Подмосковья

Еще пять индустриальных парков построят в Подмосковье, сообщил Андрей Воробьев . Их откроют на важных для развития экономики территориях. Привлечение перспективных компаний-резидентов — одна из основных задач.

«Тема экономического развития, привлечения резидентов всегда была крайне важна для нас. Понятно, что и в 2014 году, и особенно после 2022-го все компании, вся финансовая система испытывают серьезную нагрузку и ограничения», — сказал Андрей Воробьев.

Макроэкономическая ситуация, по его словам, также требует очень внимательно поддерживать малые, средние и крупные предприятия.