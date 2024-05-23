Индивидуальные тепловые пункты установили в четырех домах в Мытищах

Представители администрации Мытищ, вместе с подрядной организацией, управляющей компанией и жителями произвели проверку установки новых индивидуальных тепловых пунктов. Работы проведены в домах № 17 и № 18 на улице Широкой, а также в домах № 6 и № 7 на улице Зеленой.

Установка оборудования индивидуальных тепловых пунктов по первым адресам почти завершена, а запуск планируют к середине июня. Работы по вторым адресам закончат к июлю.

Отметим, что использование индивидуальных тепловых пунктов позволяет снизить потребление ресурсов в многоквартирных домах и дает возможность жильцам регулировать температуру в своих квартирах зимой.

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