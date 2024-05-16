Индивидуальные родильные залы появились в МОНИИАГ | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 20:11 Индивидуальные родильные залы появились в МОНИИАГ ГБУЗ МО МОНИИАГ им. В.И.Краснопольского

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Индивидуальные родильные залы появились в мае в акушерском обсервационном отделении Московского областного института акушерства и гинекологии. Теперь пациентки вместе с врачами смогут выбрать альтернативный метод проведения родов.

По словам руководителя акушерского обсервационного отделения института Екатерины Ефимковой, в роддоме удалось оборудовать два индивидуальных родильных зала с учетом современных тенденций и пожеланий пациенток.

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«Теперь женщины даже с тяжелыми заболеваниями, естественные роды которых будут проходить под контролем наших специалистов, получат возможность вместе с врачом выбрать альтернативный метод их проведения. Они смогут пригласить в этот день своего близкого родственника или выбрать, например, вертикальные роды», — рассказала Ефимкова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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