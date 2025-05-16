Индийский холдинг построит второй крупный завод в Ступине
Индийский холдинг Uflex Group построит в Ступине завод красок и клея. В проект инвестировали свыше 500 миллионов рублей. Работы планируют завершить в июне 2026 года.
Как сообщили в региональном стройнадзоре, застройщиков выступила входящая в холдинг компания «Флекс Филмс Рус». Площадь производственного цеха составит почти 13 тысяч квадратных метров.
Объект начали строить в июне 2024 года и завершаю летом 2026-го. Сейчас готовность работ составляет 40%, на площадке монтируют несущие и ограждающие конструкции.
Цех станет вторым объектом холдинга в Подмосковье. Первым был завод пищевой пленки.
Проект сопровождает Центр содействия строительству.
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