Имущество осужденного экс-сотрудника Росреестра конфисковали в Подмосковье

Прокуратура Подмосковья проверила бывшего начальника отдела Росреестра по Балашихе Алексея Хромина на соблюдение антикоррупционного законодательства. Выяснилось, что во время службы он купил 26 объектов недвижимости и долей в них, а также 14 дорогих автомобилей, не подтвердив законность доходов. Часть машин он уже продал.

Прокуратура обратилась в суд с требованием изъять это имущество и деньги от проданного, на общую сумму свыше 70 миллионов рублей, в доход государства. Балашихинский городской суд удовлетворил иск. После вступления решения в силу прокуратура проследит за его исполнением.

Ранее Хромина уже признали виновным в получении взяток в составе организованной группы и приговорили к длительному лишению свободы.