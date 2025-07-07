Импровизационное молодежное шоу прошло в Дмитрове

Организаторы вдохновились популярным форматом «Импровизации». Команды должны были проявить чувство юмора и быструю реакцию.

Также для молодежи провели встречу с кандидатами в депутаты Дмитровского муниципального округа Александром Лощиловым, Екатериной Коноплевой и Сергеем Горшеневым. Ребятам рассказали о проекте «Успех в единстве поколений», с ними поделились историями успеха.

«Молодежь Дмитровского округа — это энергия, творчество и стремление к развитию. Когда видишь, с каким азартом ребята включаются в проекты — понимаешь: у муниципалитета яркое и сильное будущее, где есть место инициативе, патриотизму и новым свершениям!» — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов