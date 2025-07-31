Импортозамещение жизненно важных лекарств наладят в ОЭЗ «Дубна»
Новый фармацевтический центр запустят в особой экономической зоне «Дубна» в 2026 году. Соглашение подписали на ПМЭФ — 2023.
Предприятие займется производством лекарств для стабилизации артериального давления во время медицинских операций.
Кроме того, будут выпускать препараты для терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда и для обезболивания при родах.
Помещение уже построили, рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки в Московской области Екатерина Зиновьева.
Предприятие будет выпускать импортозамещающие препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших.
Плановый объем инвестиций — 1,8 миллиарда рублей. Инвестор уже завершил строительство и сейчас занимается оснащением.
Екатерина Зиновьева
На производстве создадут около 100 рабочих мест. Этот проект — результат соглашения между правительством Московской области и компанией «Аргументум Фарма». С подбором земельного участка помогла Корпорация развития Подмосковья.
Как отметил генеральный директор компании «Аргументум Фарма» Олег Левченко, каждый препарат будет проходить контроль на всех стадиях производства.
Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Подмосковье можно на портале invest.mosreg.ru.