Импортозамещение жизненно важных лекарств наладят в ОЭЗ «Дубна»

Фото: «Аргументум Фарма»

Новый фармацевтический центр запустят в особой экономической зоне «Дубна» в 2026 году. Соглашение подписали на ПМЭФ — 2023.

Предприятие займется производством лекарств для стабилизации артериального давления во время медицинских операций. 

Кроме того, будут выпускать препараты для терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда и для обезболивания при родах. 

Помещение уже построили, рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки в Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие будет выпускать импортозамещающие препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Плановый объем инвестиций — 1,8 миллиарда рублей. Инвестор уже завершил строительство и сейчас занимается оснащением.

Екатерина Зиновьева

На производстве создадут около 100 рабочих мест. Этот проект — результат соглашения между правительством Московской области и компанией «Аргументум Фарма». С подбором земельного участка помогла Корпорация развития Подмосковья.

Как отметил генеральный директор компании «Аргументум Фарма» Олег Левченко, каждый препарат будет проходить контроль на всех стадиях производства.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Подмосковье можно на портале invest.mosreg.ru.

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