Импортозамещение жизненно важных лекарств наладят в ОЭЗ «Дубна»

Новый фармацевтический центр запустят в особой экономической зоне «Дубна» в 2026 году. Соглашение подписали на ПМЭФ — 2023.

Предприятие займется производством лекарств для стабилизации артериального давления во время медицинских операций.

Кроме того, будут выпускать препараты для терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда и для обезболивания при родах.

Помещение уже построили, рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки в Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие будет выпускать импортозамещающие препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших.