Импортозамещение воротных систем наладят в Ступине к 2027 году

Завод крупногабаритных воротных систем построят в особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Там создадут 55 рабочих мест. Предприятие планируют запустить в начале 2027 года.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, на предприятии будут выпускать промышленные ворота для авиационных ангаров, логистических и производственных комплексов. В проект инвестируют 380 миллионов рублей. На всех этапах его сопровождает Центр содействия строительству Московской области.

Мощность завода составит до 15 тысяч квадратных метров ворот в год, включая конструкции шириной до 32 метров. Общая площадь комплекса составит около 7,5 тысячи квадратных метров. Сейчас объект готов на 20%.

Всего на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» работают более 40 резидентов. Им предлагают налоговые льготы, субсидии и упрощенные таможенные процедуры.