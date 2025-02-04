Импортозамещение вакцин для с/х животных наладили в Щелкове

Щелковский биокомбинат запускает производство новых вакцин для сельскохозяйственных животных. Здесь будут выпускать препараты, защищающие свиней, коров и птиц от распространенных болезней и инфекций.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что в линейке для свиней представлены вакцины против цирковирусной инфекции, болезни Ауески, репродуктивно-респираторного синдрома и классической чумы свиней.

Для птиц биокомбинат выпускает пять препаратов, в том числе против болезни Ньюкасла. Также разработаны вакцины против инфекционных заболеваний — бронхита кур и бурсальной болезни.

Щелковский биокомбинат внедряет маркированную вакцину для крупного рогатого скота против бруцеллеза. Она позволит более эффективно бороться с болезнью и будет способствовать ее искоренению.

Сейчас сотрудники комплекса активно работают над созданием более 30 новых вакцин и биопрепаратов. Компания разрабатывает инновационные продукты, превосходящие импортные аналоги. Это соответствует стратегии опережающего развития.