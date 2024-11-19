Импортозамещение в Подмосковье. Какие возможности открывает программа аренды земли за 1 рубль

Подмосковные предприятия, работающие на импортозамещение, могут получить землю в аренду за один рубль на льготных условиях. Такую программу предлагает правительство Московской области. Насколько новые предприятия важны для экономики региона и в чем здесь может быть интерес для обычных горожан, рассказал заместитель главы городского округа Егорьевск Роман Заплитный в интервью ведущему программы «Готовые решения» Владимиру Белякову на 360.ru .

Заплитный отметил, что развитие инвестиционного климата в Подмосковье является основной задачей региона. Проводимые работы находятся на контроле у глав городских округов.

«Непосредственно, ответственность за эту задачу несу я, как заместитель главы. Создано управление по экономике, которое этим занимается», — указал Заплитный.

Заместитель главы Егорьевска отметил, что для реализации любого бизнес-проекта требуется профессиональная помощь. При этом предприниматели обращаются в самые различные структуры для получения помощи, а на сегодняшний день на территории Подмосковья реализуется 327 проектов по импортозамещению.

«Наша администрация взяла на себя роль некоего связующего звена, которое обеспечивает эффективность такого взаимодействия. Безусловно, огромную поддержку в этом оказывает правительство Московской области в лице министерства и других структур», — рассказал. Заплитный.

Заплитный отметил, что ознакомиться со всеми условиями программы «Земля за 1 рубль» можно на инвестиционном портале Московской области. Кроме того, там можно найти и другие меры поддержки, которые подойдут предпринимателем, ведущим свою деятельность в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.