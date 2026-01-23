Импортозамещение орехов и сухофруктов в глазури наладят в Подольске

Производственный комплекс по выпуску и переработке орехов, сухофруктов и кондитерских изделий продолжают строить в деревне Матвеевское. Запустить завод планируют во втором квартале года.

Готовность объекта уже достигла 88%, рассказали в областном стройнадзоре. На предприятии будут выпускать орехи и сухофрукты в шоколадной глазури и карамели, а также фасованные конфеты, батончики и рахат-лукум.

Проект направлен на развитие отечественной переработки сырья и снижение доли импорта. Ежемесячно на предприятии будут выпускать до 1,2 тысячи тонн продукции.

В ходе первого этапа строительства реконструируют существующие здания. Там разместят цеха и склады. Затем постоят новый корпус, который позволит расширить производственные линии.