Импортозамещение оборудования для поездов наладят в Орехово-Зуеве

Компания «Техника Транспорта» построит новый завод в Орехово-Зуеве. На нем будут выпускать узлы и агрегаты для поездов и городского транспорта.

Как рассказали в региональном Миинвесте, компания будет производить продукцию, которую раньше поставляли из-за рубежа.

«Инвестиции в проект оцениваются в один миллиард рублей. В результате реализации проекта планируется создание 250 новых рабочих мест», — сказала заместитель председатель правительства — министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

К площадке уже обустроили дорогу и обуспечили доступ к газовым и электросетям. В ходе первого этапа строительства там возведут шесть объектов общей площадью до 1,5 тысячи квадратных метров.

Компания разрабатывает и выпускает системы и компоненты для подвижного состава. Это системы микроклимата, питания и управления, рефрижераторы и многое другое. Их используют «Трансмашхолдинг», «РЖД» и другие предприятия.

Предприниматели могут подобрать подходящее место для реализации своего проекта на инвестиционной карте.