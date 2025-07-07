Импортозамещение лекарств для лечения заболеваний легких наладили в Дубне

В аптеках России появился первый отечественный двойной бронхолитик — лекарство для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Препарат можно получить по льготе. Его производят на современном заводе компании «ПСК Фарма», который находится в особой экономической зоне «Дубна».

В отличие от пациентов с астмой, люди с ХОБЛ могут получать бесплатное лечение только при наличии инвалидности. Благодаря локальному производству удается сделать препарат более доступным, при этом качество остается на высоком уровне.

«Мы смело называем себя экспертами в пульмонологии, так как сегодня „ПСК Фарма“ — единственная в России фармкомпания, которая производит всю палитру респираторных препаратов для лечения бронхиальной астмы и ХОБЛ. Все воспроизведенные ингаляционные препараты компании проходят клинические исследования, в том числе на собственных импакторах нового поколения, которые проверяют, насколько правильно распределяется действующее вещество в отделах легких. Только так мы можем заявлять о высоком качестве, эффективности и безопасности нашей продукции не на бумаге, а по факту», — отметила директор бизнес-подразделения розничных продаж компании «ПСК Фарма» Оксана Красных.

Препарат предназначен для взрослых от 18 лет и используется при ХОБЛ для длительной поддерживающей терапии. Его выпускают в виде порошкового ингалятора с одной дозой.

По данным компании «ПСК Фарма», в 2024 году заболевание диагностировали у 2,4 миллиона россиян. Российское респираторное общество оценивает общее количество больных, включая невыявленные случаи, примерно в 11 миллионов человек. ХОБЛ занимает первое место среди причин смертности от болезней дыхательной системы.