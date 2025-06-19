Импортозамещение и 250 рабочих мест. Завод зубных паст в Ступине расширят по соглашению на ПМЭФ

Второй этап производства средств гигиены полости рта и косметики запустят в Ступине. Такое соглашение на полях ПМЭФ подписали губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Еврокосмед-Ступино» Александр Карпов. В проект инвестируют около 2,5 миллиарда рублей.

Компания «Еврокосмед-Ступино» выпускает на подмосковном заводе свыше 100 наименований товаров под брендом «R.O.C.S». Благодаря расширению там продолжат развивать и технологии и наращивать экспорт.

«Уже сейчас продукцию поставляют в страны СНГ, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Чили. Проект будет реализован в течение семи лет. Уже подобрали участок — пять гектаров — под строительство. Запуск нового производства позволит создать для региона более 250 рабочих мест», — отметил губернатор.

В Подмосковье уже работает две производственные площадки группы компаний «Диарси». На базе «Еврокосмед-Ступино» также запущена линия для синтеза собственных ингредиентов.