Импортозамещение и 250 рабочих мест. Завод зубных паст в Ступине расширят по соглашению на ПМЭФ
Андрей Воробьев подписал соглашение о расширении завода зубных паст в Ступине
Второй этап производства средств гигиены полости рта и косметики запустят в Ступине. Такое соглашение на полях ПМЭФ подписали губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Еврокосмед-Ступино» Александр Карпов. В проект инвестируют около 2,5 миллиарда рублей.
Компания «Еврокосмед-Ступино» выпускает на подмосковном заводе свыше 100 наименований товаров под брендом «R.O.C.S». Благодаря расширению там продолжат развивать и технологии и наращивать экспорт.
«Уже сейчас продукцию поставляют в страны СНГ, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Чили. Проект будет реализован в течение семи лет. Уже подобрали участок — пять гектаров — под строительство. Запуск нового производства позволит создать для региона более 250 рабочих мест», — отметил губернатор.
В Подмосковье уже работает две производственные площадки группы компаний «Диарси». На базе «Еврокосмед-Ступино» также запущена линия для синтеза собственных ингредиентов.
На новом предприятии будут производить зубные пасты, щетки, ополаскиватели для рта, гели и многое другое. Всего — более 131 миллиона единиц товаров в год.
«Планируем кратно увеличить объемы выпускаемой продукции, а также расширить мощности по синтезу высокотехнологичных ингредиентов, используемых в производстве», — отметил Александр Карпов.