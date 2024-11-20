Импортозамещение диэлектриков начнут развивать в Дмитрове

АО «НПО Энергия» в рамках проекта импортозамещения запланировало строительство современного производственного комплекса для выпуска фольгированного сверхвысокочастотного диэлектрика. Новый завод будет направлен на модернизацию, масштабирование и внедрение передовых технологий. Для реализации проекта компания арендовала участок в Дмитровском городском округе по программе «Земля за 1 рубль».

К 2030 году компания планирует увеличить производственные площади до 5,5 тысячи квадратных метров и наладить выпуск продукции, востребованной в радиоэлектронной промышленности. На первом этапе планируется создать минимум 60 рабочих мест. Министерство имущественных отношений Московской области предоставило компании участок площадью 3,2 гектара в аренду на льготных условиях.

«Планируемый первоначальный объем инвестиций в реализацию проекта составит не менее 100 миллионов рублей. Завершить строительство и вести в эксплуатацию первый производственно-складской комплекс площадью 1,4 тысячи квадратных метров компания планирует в третьем квартале 2027 года», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Генеральный директор АО «НПО Энергия» Дмитрий Шестаков сообщил, что переход на новую производственно-складскую площадку позволит объединить все мощности компании и значительно расширить производство. Он отметил, что часть материалов, планируемых к выпуску, не имеет аналогов в России.

На новом предприятии наладят производство листового композитного материала ФД-СВЧ, покрытого медной фольгой, предназначенного для печатных плат. Также будут выпускать радиотехнические изделия, композитные материалы для защиты устройств, передающих сигналы и другое.