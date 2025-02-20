Импортозамещающее производство звукоизоляции запустят в Домодедове в 2026 году

В Домодедове продолжается строительство завода по выпуску звукоизоляционных материалов, который заменит импортные аналоги. Благодаря поддержке Центра содействия строительству застройщик смог быстро получить разрешение на возведение объекта, а оформление документов прошло в ускоренном режиме.

Строительство ведется под контролем Главгосстройнадзора Подмосковья. Сейчас на площадке активно идут работы: уже завершили «нулевой цикл», склад готов на 15% — заложен фундамент и частично возведены стены. Инвестиции в проект составят свыше 300 миллионов рублей. Отмечается, что компания «Акустик Ру» получила участок по программе «Земля за 1 рубль».

Производство планируют запустить в 2026 году. Здесь будут выпускать звукоизоляционные панели, шумозащитные экраны и виброизоляционные материалы. В первый год работы компания планирует продать продукции на 1,2 миллиарда рублей.