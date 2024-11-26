Импортозамещающее производство систем вентиляции запустят в Балашихе

Компания «Ялка» присоединилась к программе «Земля за 1 рубль» в Подмосковье и планирует построить в Балашихе высокотехнологичный производственно-складской комплекс. Здесь будет налажено импортозамещающее производство вентиляционного и кондиционирующего оборудования.

«Для запуска импортозамещающего производства компания намерена вложить около 209 миллионов рублей. Этот проект позволит создать 50 новых рабочих мест. Запуск предприятия ожидается в 2027 году», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, после выхода на полную мощность компания сможет ежегодно выпускать около 3,8 тысячи единиц оборудования. Новый комплекс позволит частично заменить продукцию ушедших с рынка компаний и выпускать оборудование, аналогичное зарубежному.

В ведомстве добавили, что компания планирует перенести действующее производство на новую площадку, чтобы расшириться и внедрить современные технологии. Предприятие занимается разработкой, производством и обслуживанием вентиляционного и противопожарного оборудования, применяемого в различных отраслях, включая социальные и промышленные объекты. Среди клиентов — государственные и частные заказчики, например, московский метрополитен.